Jorge Almirón define a Brayan Cortés como prioridad para el arco de Colo-Colo: "Está todavía con la posibilidad de volver"

Jorge Almirón fue consultado en el aeropuerto de Santiago por varios temas, donde uno de ellos es la incertidumbre con el arquero para Colo-Colo en 2025.

Y el estratego argentino sorprendió al colocar a Brayan Cortés como prioridad, pese a que el iquiqueño dejó el club al no aceptar la propuesta de renovación de contrato que le hizo Blanco y Negro al querer emigrar al extranjero.

"Brayan está todavía con la posibilidad de volver, no está cerrada ninguna posibilidad. Es el arquero de la Selección chilena, lo conozco bien y fue muy importante en el título anterior. El tiempo que lo conozco ha sido muy regular, al igual que Fernando de Paul, así que tenemos a dos grandes arqueros. Esperemos que se pueda dar lo de Brayan, no me cierro a eso", sostuvo el ex DT de Boca Juniors.

En tanto, sobre la opción de Keylor Navas, ex Real Madrid y Paris Saint-Germain, comentó: "Si no viene Brayan, seguramente puede llegar a ser Keylor".

Además, sobre el tema de los premios, dijo que "estoy acostumbrado a los conflictos, en los equipos grandes siempre se habla de más y se aprovecha para sacar ventaja. Para mí, no hay ningún problema, cuando nos juntemos una tarde el equipo va a entrenar muy bien, si siguen diferencias económicas o de premios, se sentarán en una mesa y hablarán".

Respecto al fichaje de Claudio Aquino, el único refuerzo de los albos hasta el momento, sostuvo que "había hablado hace un tiempo con Claudio, sabía que era una posibilidad latente y después se concretó. Les comentaba que seguramente iba a venir gente de jerarquía. En ese momento estaban negociando, no podía hablar mucho más, y ya se concretó, así que hablé con él, está muy contento, la familia está contenta de venir (...) Ayudó mucho que el presidente (Aníbal Mosa) viajara y hablara con él directamente, le manifestó el interés real de que Colo-Colo contara con él, se movió muy bien".

Por último, sobre la incertidumbre donde se jugará la Supercopa frente a la Universidad de Chile, Almirón expresó que "nos tenemos que adaptar a las reglas, nos tenemos que empezar a preparar para ese partido, desde hoy el equipo empieza a prepararse fuerte y creo que es el 26, así que tengo 24 días para preparar al equipo muy bien".

