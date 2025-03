Jorge Almirón confirma tres nuevas bajas en Colo-Colo para el duelo contra U. San Felipe por Copa Chile

Tras la inesperada suspensión del clásico ante Universidad Católica, Colo-Colo está listo para volver a la acción este domingo para enfrentar a Unión San Felipe en el marco de la cuarta fecha de Copa Chile, certamen que tiene a los albos como sublíderes del grupo B con cuatro puntos.

En vísperas del choque con el conjunto aconcagüino, el técnico del conjunto popular, Jorge Almirón, informó que el equipo tendrá tres nuevas bajas, las cuales se sumarán a las ausencias de los seis seleccionados nacionales que están en la Roja.

"Marcos Bolados tuvo un golpe y se hizo una herida bastante grande, por precaución no estará. Cristián Zabala sigue con problemas en el pubis, no quiero apurarlo por la seguidilla de partidos que viene. Mauricio Isla lo mismo. Los tres no estarán. Lo importante es que todos lleguen bien al lunes", detalló.

Tomando en cuenta esta situación, el DT argentino adelantó que "le va a tocar jugar a los que no vienen jugando, que muchas veces es injusto. Tendrán la posibilidad de mostrarse, ser útiles al equipo, pensando en todo lo que vienen, que estén con ritmo, es muy bueno".

Sobre el desempeño que tuvieron los representantes del cuadro de Macul ante Paraguay, el entrenador destacó que "a los que les tocó jugar lo hicieron muy bien, creo que estuvieron a la altura. Son partidos muy difíciles de jugar. Yo quiero que la selección gane el martes, que mis jugadores y los de Chile hagan un buen partido. Es el momento de sumar. Hay que apoyar del lado que toque, después vendrá el tiempo del análisis".

Con respecto a lo que será la participación del plantel en Copa Libertadores, el trasandino subrayó que "hay que competir. Estamos motivados para lo que sigue. Ningún equipo te exige ganar la Copa Libertadores, vamos a ir paso a paso, tomándolo con mucha seriedad. Tenemos gente de experiencia".

Por último, Almirón dio su visto bueno para la eventual suspensión del cotejo ante Deportes Iquique, el cual calzaría con el fin de semana de aniversario del club. "Si no se juega el partido es espectacular. Estamos hablando de algo muy fuerte, la celebración del centenario en un país que vibra con este club, que es mucho más grande de lo que pueda decir. Nos acomodaremos", sentenció.

