Jorge Almirón confirma la presencia de Lucas Cepeda en el clásico ante la U. Católica

Todo parece indicar que Lucas Cepeda está viviendo sus últimos momentos en Colo-Colo, luego de que se diera a conocer que habría llegado a un supuesto acuerdo de palabra para fichar en River Plate.

Debido a esto, la presencia del atacante en el clásico de este domingo ante Universidad Católica, partido pendiente de la primera rueda de la Liga de Primera, estaba en incertidumbre.

Por lo mismo, el técnico de Jorge Almirón, fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación del ariete de 22 años, y respondió: "Se nombran muchos equipos, pero no he hablado del tema, porque lo dejo tranquilo. Sé por la prensa que hay ofertas, pero van pasando los días y no pasa nada aún, así que este fin de semana va a jugar".

"Si hay alguna oferta y el club decide tomarla, y él toma la decisión de irse capaz que me acerque. Hoy trato de no complicarle más las cosas. Quiero que esté tranquilo, sé que es un chico muy profesional y está muy centrado en lo que quiere", añadió.

Además, sobre una posible partida del defensa Alan Saldivia, comentó: "Es un jugador joven y como todo jugador tiene sus momentos de traspié y en su posición cualquier error puede terminar en gol y eso es delicado. Obviamente debe mantener su rendimiento para darle seguridad al equipo. Alan tiene muchas condiciones y más allá de la competencia, soy de apoyar en los momentos complicados. Sería muy fácil dejarlo solo cuando hay ciertas dudas. Si en algún momento tengo que tomar una decisión, lo haré, pero ahora no lo veo necesario".

En cuanto a la nula llegada de refuerzos de cara a esta segunda parte de la temporada, sostuvo: "Hay una posibilidad grande de que algunos chicos se vayan. Iremos viendo. Todos los equipos se mueven en esta época, pero mientras tanto no hay movimientos. Si hay movimientos se pensará en refuerzos, pero si no se mueve nadie, estamos bien".

Por último, sobre los duelos pendientes ante Católica y la Universidad de Chile, Almirón expresó: "Son dos partidos de visitante y nosotros pensamos en ganar los seis puntos. Si es así, quedaríamos con 27 puntos, a cinco de los líderes. Después los que están arriba están haciendo un muy buen torneo, así que son dos finales para nosotros. El equipo está muy bien, a todos nos vino bien el descanso. Más allá de desconectarse un poco, todos estuvieron entrenando porque cada uno se juega algo importante. Llegamos todos en muy buenas condiciones, salvo Tomás (Alarcón), que tuvo una molestia en el amistoso ante la Roja sub-20".

