Jorge Almirón ante posible partida de Lucas Cepeda a River Plate: "Le diría que se quede"

Colo-Colo se alista para recibir este miércoles a Unión San Felipe en el estadio Monumental, por la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Chile 2025.

En la previa al cotejo, el técnico Jorge Almirón habló en conferencia de prensa, donde abordó varios temas, como la posible partida de Lucas Cepeda a River Plate.

En ese sentido, el estratego argentino expresó que "sé lo que he leído y escuchado en las noticias. El club no me ha dicho que hay una oferta formal, que la están evaluando o el jugador se quiere ir. No hay nada, es más bien una cuestión periodística. Él tiene muchísimas condiciones, cualidades y siempre fue progresando. Me pone muy contento hablar de él, porque uno espera eso de los futbolistas, más cuando son apuestas como club. Lo trajimos como una apuesta y él se fue consolidando".

"Necesita tiempo, es joven. Jugar este semestre sería muy bueno para él y si tengo la posibilidad de hablar con él le diría que se quede y que consolide un poco más su carrera. Fue muy rápido lo de él, siempre en ascendencia. Llegó a la selección y es una realidad. Lo que me deja tranquilo es que lo veo muy centrado y lo que viene para él seguramente va a ser muy bueno, porque será una carrera prolongada. Estoy seguro de eso", añadió.

En cuanto al estado físico de Arturo Vidal, quien incluso fue baja en la Roja por lesión, sostuvo que "Arturo sufrió una molestia previo al partido contra Wanderers. La molestia es en el soleo, abajo del gemelo. Es una lesión que hay que tener cuidado y hasta recuperándose es recurrente volver a lastimarse. Yo tuve precaución, los médicos también, en no apurarlo porque es una lesión que puede llevar mucho más tiempo. Pero va bien, los tiempos son los adecuados para que pueda llegar a La Serena y si no llega a este partido, será el otro".

"No lo voy a apurar, porque no quiero que esté jugando un partido y después no entrene en toda la semana. Ha hecho una pretemporada muy buena, se sentía en óptimas condiciones, pero es una lesión que a veces no te avisa. Ya se está recuperando y esperemos que pronto lo podamos tener", agregó sobre el "King".

En cuanto al regreso de los seleccionados de la Roja, explicó que "están todos en óptimas condiciones. Ya está recuperado (Javier) Correa, Salomón (Rodríguez), ahora se sumó (Tomás) Alarcón y Felipe (Méndez) que vienen llegando. Están cada vez mejor. Yo estoy muy contento, siento que hemos avanzado y esta semana fue muy buena".

Por último, Almirón dijo esperar conseguir ante San Felipe la primera victoria oficial de la temporada: "No hemos podido ganar, pero todo sirve para seguir creciendo y poner los pies sobre la tierra. Somos el actual campeón, pero en el fútbol no hay rivales fáciles y todos te generan la seriedad que uno tiene que tener como equipo. Las derrotas aquí hacen más ruido que en otros lados, pero uno tiene saber convivir con eso. Obviamente queremos mejorar, ganar mañana y hacer un partido serio".

