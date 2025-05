Jorge Almirón afirma que pese al mal momento de Colo-Colo siente que "la gente me quiere"

Jorge Almirón vive su momento más complicado desde que arribó a la banca de Colo-Colo. Los malos resultados en esta temporada ya le significaron perder el crédito ganado por el exitoso 2024.

De hecho, se habla de una posible salida del estratego, sobre todo tras la humillante goleada sufrida por 4-0 ante Fortaleza en Brasil por Copa Libertadores.

Y este viernes, el adiestrador se refirió al complejo presente del "Cacique" en conferencia de prensa: "La sensación es que estábamos en partido, que podíamos sacar ventaja, pero cometimos errores. Hay que levantarse rápido y salir adelante. Los que estamos acá estamos preparados para soportarlo. El viaje fue duro, pero siempre buscando soluciones. El equipo intenta y cuando uno hace eso, se expone, y prefiero correr riesgos".

Sobre los cruciales duelos ante Deportes Limache por Copa Chile, y frente a Racing de Avellaneda, por Copa Libertadores, donde eventuales malos resultados podrían provocar su salida, sostuvo que "en este club, todos los partidos son decisivos. Los clubes grandes son así, marcan el rumbo de todo. Lo tomo con naturalidad, es parte de mi trabajo, nunca evado mi responsabilidad. Mañana es un partido importante, queremos pasar de ronda, y después prepararnos contra Racing, que será una final".

Sin embargo, el ex DT de Boca Juniors valoró su presencia en el país: "Ese que te dice que es difícil Colo-Colo... La verdad, Colo-Colo es espectacular. Como jugador me hubiese gustado jugar en Colo-Colo, y más allá del momento que estamos viviendo, siento que la gente me quiere, me siento muy respetado, quizás más que en mi país. Siento que la gente es noble con nosotros, es espectacular estar acá. No siento presión, solo la de estar en un club grande. Es un lujo estar acá, es un privilegio".

Además, lamentó el reducido aforo para el cotejo contra Deportes Limache: "Creo que no les gusta el fútbol, están matando el fútbol. No entiendo lo de los aforos, van familias al estadio, prohibirles ver un partido de fútbol es espantar a los hinchas, sobre todo la gente de provincia".

Por último, Almirón se refirió a los cuestionamientos a Esteban Pavez por su rol de capitán y nivel de juego: "Si hay críticas o malos momentos, tiene que asumirlo como futbolista profesional. Ser capitán de Colo-Colo no es para cualquiera. Es momento de asumir esas responsabilidades y nada más, demostrar en el partido siguiente por qué está a la altura y nada más. No lo veo tan dramático".

