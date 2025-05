Jordhy Thompson: "Jugaría gratis por Colo-Colo, si fuera necesario"

Jordhy Thompson vive un incierto futuro en el fútbol ruso, pues el joven delantero chileno no está siendo considerado en el Orenburg por un castigo tras haberse ausentado de la pretemporada del club por problemas personales.



Y en medio de este panorama, el atacante manifestó su deseo de poder regresar a Colo Colo, el equipo que lo formó como profesional.



"Yo siempre he dicho que feliz volvería al club. Yo jugaría gratis por Colo Colo, si fuera necesario, todo para devolverle a la gente el apoyo que me han brindado tanto en la situación que viví allá como ahora en Rusia. Yo me arrepiento muchísimo de todo lo que les hice pasar", reconoció el ariete en conversación con el medio En Cancha.



Eso sí, Thompson aclaró que no ha tenido ningún contacto con el Cacique y que tiene contrato vigente con el Orenburg, aunque sostuvo: "Si me llaman el día de mañana, yo iría de una. Primero tengo que sentarme con el club en el que estoy para ver la salida, pero me encantaría. Es algo que yo tengo pendiente en mi vida, de hecho, sueño todos los días con volver al Estadio Monumental".



"Hasta el momento nadie me ha hablado, pero estoy esperando que llegue ese llamado. Voy a hacer lo mejor de mí para un día volver (…) Un canterano y colocolino como yo, siempre va a querer lo mejor para el club y yo, que le di muchos problemas al equipo, quiero devolver lo entregado", complementó.

PURANOTICIA