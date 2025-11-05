Jordhy Thompson confesó su deseo de volver a Colo-Colo, pero advirtió que "eso ya no depende de mí"

Jordhy Thompson ya dejó atrás su duro inicio de temporada y vive un gran momento en el FC Orenburg de Rusia. Lo ratificó el pasado fin de semana, cuando anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo ante el Sochi de Ignacio Saavedra.

Frente a esto, ya son varios los hinchas de Colo-Colo que piden su regreso al club del que partió a fines de 2023, tras verse involucrado en un caso de violencia intrafamiliar contra su actual pareja.

El atacante nacional valoró el interés de los fanáticos albos y en conversación con radio ADN expresó: "Es increíble que a pesar de todo lo que viví en Colo-Colo, la gente me escribe todo el día. Hago un gol y altiro me mandan mensaje en redes sociales. Me encanta, me gusta ver esas cosas. Le debo algo a Colo-Colo, es lindo que la gente te recuerde por lo que hiciste en la cancha".

"Me gustaría volver, pero la gente no sabe que eso ya no depende de mí, tiene que haber interés del club, pero obvio, las ganas de estar en Colo-Colo es increíble. Cuando uno se va de ahí, uno se da cuenta de lo grande que es", añadió el ariete.

Por último, Thompson agregó: "No ha sido un año tan bueno, pero Colo-Colo siempre se levanta de las cosas malas. Creo que van a poder levantarse para optar al campeonato el próximo año".

PURANOTICIA