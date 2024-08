Jonathan Villagra reveló por qué desechó la oferta de U. de Chile y firmó por Colo-Colo: "Esperé hasta último minuto"

Tras una larga espera, finalmente este martes fue presentado como flamante refuerzo de Colo-Colo, Jonathan Villagra.

Es que pese a ser uno de los grandes proyectos de Unión Española, el zaguero estuvo "congelado" desde mayo, sin la posibilidad de jugar. Así y todo, el futbolista de 23 años aseguró que está en plena condición física.

"No pude sumar minutos (en Unión), pero venía entrenando muy bien. Después me enfermé de salmonela, estuve unos días en cama, hospitalizado, pero ya me siento mucho mejor, estoy agarrando ritmo y me estoy afiatando bien a la competencia que hay en el club", sostuvo el central en su primera conferencia de prensa con la camiseta del cuadro popular.

Asimismo, señaló que "ha sido una semana increíble, me ha cambiado muchas cosas. Viajé a Colombia y esta semana que comencé a entrenar me han hecho sentir uno más del plantel y el recibimiento que me han dado es increíble".

Por otra parte, el otrora seleccionado sub-23 abordó los rumores que lo situaron en la órbita de Universidad de Chile y reveló que "la oferta de la U estuvo a poco de concretarse, pero yo esperé esto. Yo quería a Colo Colo y la esperé hasta último minuto y gracias a Dios que se dio".

"Era un sueño que tenía, también mi madre que en paz descanse, y gracias a Dios se lo cumplí y era lo que yo quería. Por su mística, el nombre, lo que representa para mí, es el equipo más grande de Chile y yo quería estar acá", complementó.

Por último, Villagra apuntó a sus metas en el conjunto popular, enfatizando que "vengo a sumar, a progresar, quiero que esto sea un escalón para ir hacia arriba, para dar otro salto más. No vengo a conformarme solo con estar en Colo-Colo".

(Imagen: @ColoColo)

