Jonathan Villagra confesó las presiones en Unión Española: "Me dijeron que si no renovaba, no jugaba más"

Jonathan Villagra fue presentado oficialmente como refuerzo de Colo-Colo y puso fin a un calvario que estaba viviendo en Unión Española, donde no estaba sumando minutos al ser "cortado", pese a que había mostrado un buen nivel en campañas anteriores.

El defensa confesó las presiones que recibió en el cuadro hispano y acusó al club de querer obligarlo a renovar su contrato a la fuerza.

"El primer semestre fue muy movido, venía enfocándome en Unión hasta que llegó el momento en que me dijeron que si no renovaba, no jugaba más", admitió el zaguero en conversación con DSports.

"Lo que yo quería era otra cosa, buscaba un nuevo aire, un nuevo comienzo. Quería cambiar mi forma y se dio esta posibilidad de Colo-Colo", añadió.

Además, enfatizó que a pesar de tener opciones de arribar a Universidad de Chile, siempre esperó al elenco albo: "Fue muy movido, también estaba lo de la U, pero esperé hasta último minuto a Colo-Colo".

