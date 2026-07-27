Johnny Herrera sorprende y respalda fichaje de Vozinha en Colo-Colo: "Para mí es un acierto total"

Colo-Colo dio uno de los golpes del mercado de fichajes al concretar la incorporación de Vozinha, arquero que destacó con la selección de Cabo Verde y alcanzó notoriedad internacional tras su participación en el Mundial de 2026.

Aunque la llegada del portero africano ha generado dudas en algunos sectores debido a sus 40 años, el histórico exarquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, sorprendió al respaldar la decisión del cuadro albo y valoró la contratación del experimentado guardameta.

"Para mí es un acierto total. El único lugar donde Colo-Colo ha flaqueado en lo que va el año es por su arquero. Tiene potencial, biotipo, atajador, pero le falta un poco para ser el arquero de Colo Colo", señaló el otrora meta en conversación con TNT Sports.

Herrera también analizó el presente del "Cacique" en el Campeonato Nacional, destacando que, pese a la diferencia de puntos con los equipos de la parte alta de la tabla, aún restan partidos clave por disputar.

"Están a 12 puntos, perfecto, pero se vienen los clásicos, partidos importantes", comentó.

Vozinha tiene previsto arribar este martes a Chile, donde se someterá a los exámenes médicos de rigor antes de firmar su contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo.

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