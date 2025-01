Johnny Herrera se lanza contra Azul Azul por frustrado fichaje de Vargas: "Se gestionó mal"

Finalmente Eduardo Vargas definió su futuro para esta temporada 2025, pues el delantero chileno fichó y fue presentado el miércoles en Nacional de Uruguay.

Con esto, se frustró una vez más su regreso a Universidad de Chile, elenco con el que fue multicampeón y conquistó el histórico título de la Copa Sudamericana 2011.

El arribo de "Turboman" al cuadro charrúa dejó molesto a un histórico ex jugador de la U como Johnny Herrera, quien se lanzó contra la dirigencia de Azul Azul por no concretar el retorno del bicampeón de América con la Roja.

"Entiendo que Vargas no llega porque la U no logró convencerlo y porque no se hizo una oferta formal. No pasó más allá de solo contactos medios ambiguos", expresó el otrora portero en el programa «Todos Somos Técnicos», de TNT Sports.

Además, agregó que "si la U mostraba el interés que mostró con (Octavio) Rivero, yo creo que Vargas hoy estaría en la U. Se gestionó de muy mala manera".

Incluso, resaltó a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro por su capacidad de traer refuerzos a Colo-Colo: "Si iba Mosa, lo convencía al otro día".

Por último, Herrera dijo que "los jugadores que ha traído ahora la U, que son todos de Huachipato y Álvarez los conoce, es más gestión de Álvarez que de la dirigencia. Vienen porque se van a encontrar con un técnico correcto, decente y que juega bien".

