Iván Román y su participación en el Mundial Sub 20: "No depende de mí, yo sigo órdenes"

Cada vez queda menos para el Mundial Sub 20 que se desarrollará en Chile entre septiembre y octubre próximo, donde se espera que la Selección nacional pueda realizar una buena presentación.

Eso sí, una de las dudas que hay en la Roja es si el técnico Nicolás Córdova convocará al defensa Iván Román, quien arrastra una suspensión de tres partidos desde el pasado Sudamericano, tras incidentes en el duelo ante Brasil, por lo que en caso de ser citado, el zaguero se perderá toda la fase grupal de la cita planetaria.

Por eso, tras ser titular el domingo en la derrota por 3-1 de su club, Atlético Mineiro, ante Gremio por el Brasileirao, el defensor respondió sobre su posible participación en el Mundial.

"Siempre quiero jugar por mi selección, siempre lo he dicho, pero también soy jugador de Atlético y tengo que estar a disposición del club. No depende de mí, yo solo tengo que seguir órdenes, ellos me dicen donde tengo que jugar", expresó el futbolista en zona mixta.

"Quiero estar en Atlético y en la Selección, pero tengo que esperar la decisión de la gente que ve esos temas, no depende de mí", añadió.

Consignar que hace unos días el técnico de Atlético Mineiro, Cuca, adelantó que el club no pondrá problemas para liberarlo en caso de que sea convocado, al expresar: "Él va a jugar el Sub 20, le vamos a desear buena suerte".

PURANOTICIA