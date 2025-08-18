Darío Osorio se mantendría como "Plan B" de club de la Premier League

El joven delantero chileno estaría en carpeta del Bournemouth como alternativa para la ofensiva, aunque la prioridad es el marroquí Amine Adli, del Bayer Leverkusen.
Darío Osorio sigue sumando interesados ante el destacado nivel que está mostrando en el FC Midtjylland de Dinamarca y ahora volvió a aparecer en el órbita de la Premier League.
Es que el extremo chileno estaría en carpeta del Bournemouth, pues según dio a conocer el portal británico Vavel, sería plan B del club ante la opción del marroquí Amine Adli, del Bayer Leverkusen.
De acuerdo a la prensa británica, las negociaciones por Adli no están cerradas y hasta otros clubes de la Premier League estarían atentos.
Sin embargo, el marroquí buscaría sumarse a los Cherries, por lo que Darío Osorio se mantendría como plan B del conjunto inglés.
