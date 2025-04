Johnny Herrera responde a críticas e insiste que Colo-Colo no quiso jugar el Superclásico

El exarquero y multicampeón con Universidad de Chile, Johnny Herrera, se encuentra por estos días en el ojo de la polémica a raíz de un polémico posteo que realizó en sus redes sociales en alusión a la suspensión del Superclásico entre el cuadro laico y Colo-Colo, luego de los hechos ocurridos el jueves pasado en el choque entre el "Cacique" y Fortaleza, donde dos hinchas albos fallecieron en la previa del duelo, el cual posteriormente fue suspendido por una invasión de cancha.

"A falta de equipos que no quieren jugar… bueno es Caleta Huracán", indicó actual comentarista deportivo en una historia de Instagram, tras lo cual el capitán del conjunto popular, Esteban Pavez, le lanzó críticas de manera, dichos a los que se sumó su compañero de labores en TNT Sports, Juvenal Olmos.

Frente a toda esta controversia, el ídolo azul explicó en entrevista con AS Chile que "no me refería netamente a la parte futbolística. Considero que no puede ser posible, porque ya había pasado... Incluso, el ministro (Luis) Cordero había dicho que el partido se jugaba y después, por amenaza de los hinchas y gestión del club, entiendo, (no se juega)... Como pasó en la Supercopa".

En la misma línea, el exseleccionado nacional aseguró que esta decisión perjudicó al "Romántico Viajero".

"Está jugando a nivel internacional y no puede cumplir con sus obligaciones deportivas. Lo más probable es que la U siga avanzando de fase y estos partidos retrasados la van a terminar perjudicando. La U ha jugado en todos los estadios del país y nunca ha puesto excusa por falta de estadio o algo", argumentó.

Con respecto a las palabras del volante del elenco de Macul, el exguardameta, fiel a su estilo, respondió que "no sé bien lo que dijo, pero creo que nadie tiene tejado de vidrio como para pegarse en el pecho y dar cátedras de moral y buenas costumbres".

Pero Herrera no se quedó solo ahí y también emplazó a Olmos. "Creo que lo que dice está fuera de contexto. De mi parte, yo no hablaría de alguien que no está conmigo, que no está en el lugar, por lo menos para defenderse o tratar de esclarecer el tema. Está muy sacado de contexto lo que dije. Solamente me refería a que Colo-Colo no quiso jugar, tanto en la Supercopa como ahora. Es netamente la parte futbolística", remarcó.

