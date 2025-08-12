Fabián Hormazábal entregó clave para enfrentar con optimismo la llave ante Independiente por el torneo internacional

Universidad de Chile se alista para recibir este miércoles a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, duelo al que llegan con una gran inyección de confianza tras golear a Unión Española el pasado sábado por el Campeonato Nacional.

Fabián Hormazábal, una de las figuras del conjunto estudiantil, anticipó el cotejo y entregó la clave para enfrentar con optimismo la llave ante el Rojo por el torneo internacional.

"Seguimos avanzando, seguimos creciendo como grupo y equipo, a nivel personal va de la mano con lo que es lo grupal, lo grupal saca lo mejor individual", reconoció el lateral en conversación con AS Chile.

En tanto, sobre su gran rendimiento, sostuvo: "Estar en un club tan grande como la U también te da eso también, que también te exige, espero seguir respondiendo y estar a la altura".

Consignar que el partido de ida entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda está programado para las 20:30 horas de este miércoles en el reducto de Ñuñoa.

PURANOTICIA