Clásico entre Colo-Colo y UC resalta en la programación de la 20° fecha del Campeonato Nacional 2025

Este lunes se cerró la 19° fecha del Campeonato Nacional 2025, pero la acción por el certamen de Primera División del fútbol chileno continuará este fin de semana con el desarrollo de la 20° jornada.

Todo arrancará el viernes, cuando Unión Española reciba a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura a Deportes Iquique, en un partido vital por el descenso.

En tanto, para el sábado resalta el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica, a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

Por su lado, el domingo destaca el cotejo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, a las 12:30 horas en el Estadio Nacional y el del líder Coquimbo Unido ante Everton, a las 17:30 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Esta es la programación completa de la 20° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 15 DE AGOSTO

15:00 horas, Unión Española vs. Deportes Iquique, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes La Serena, estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 16 DE AGOSTO

12:00 horas, Ñublense vs. Palestino, estadio Nelson Oyarzún.

15:00 horas, Colo Colo vs. Universidad Católica, estadio Monumental.

18:30 horas, O'Higgins vs. Cobresal, estadio El Teniente.

DOMINGO 17 DE AGOSTO

12:30 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.

15:00 horas, Huachipato vs. Deportes Limache, Estadio CAP.

17:30 horas, Coquimbo Unido vs. Everton, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

