Johnny Herrera apuntó contra Arturo Vidal por crisis de Colo Colo: "Cuando eres tan populista..."

La humillante goleada por 4-0 que sufrió Colo Colo ante Racing Club en el Cilindro de Avellaneda, no sólo estuvo marcada por la eliminación del Cacique de la Copa Libertadores, sino que también por la expulsión de Arturo Vidal.



El "King" fue destrozado por varios, y uno de los que se lanzó con todo contra el experimentado volante y referente de los albos fue Johnny Herrera, quien en su rol de comentarista en TNT Sports aseguró que le metió una presión extra al plantel que no todos estaban dispuestos a asumir.



"La mochila que le puso Vidal a sus compañeros, cuando hablaba siempre antes. Me gusta dar nombres, no me gusta decir cosas al azar cuando no es algo concreto, pero cuando anunciaba que el lunes ganamos a Racing y estamos listos, vamos a golear el fin de semana, le metes una presión a tus compañeros de forma directa", sostuvo el histórico ex portero de Universidad de Chile.



Pero el otrora golero también cargó contra los demás miembros del plantel del conjunto de Macul y les sacó en cara todo lo que hablaron cuando fueron campeones: "Cuando terminando el año pasado Almirón se burlaba de Álvarez. Correa, que ahora no le hace un gol a nadie, riéndose del rival cuando llevaba cuatro meses en el país jactándose tantas cosas, cuando viene la vuelta los porrazos son más fuertes y se tienen que hacer cargo".



"Esta gente prometía mucho más que yo a las tres de la mañana, pero cuando eres tan populista te caen las cosas en la cara y eso le pasa a Colo Colo y no abarca sólo al que habla, los abarca a todos y nadie le pone el control a ese tipo de jugadores que está contaminando", sentenció.

