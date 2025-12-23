Johnny Herrera aprobó a Meneghini en la U: "Llega en su minuto correcto"

Todo indica que Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile y que reemplazará a Gustavo Álvarez de cara a la temporada 2026.

Es que primero O'Higgins anunció el lunes que el técnico argentino decidió rechazar la propuesta de renovación, mientras que por la tarde el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, confirmó el interés por el estratego.

Uno que le dio el visto bueno a la posible llegada de "Paqui" a la banca de los estudiantiles fue Johnny Herrera, histórico ex portero e ídolo del conjunto laico.

"Lo conozco bien, le seguí su campaña y no sé si es darle un respaldo a él, pero es hablar bien de él por cómo es como entrenador", reconoció el otrora golero en su rol de panelista del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

"Conozco a su preparador físico, Gonzalo (Fellay). Es gente muy capacitada, un técnico muy atrevido y bien táctico. Fue ayudante mucho tiempo, primero de Marcelo Bielsa y luego con la campaña exitosa en la U y la selección con profesor Sampaoli. Esa es la línea que tiene para trabajar y dirigir a su equipos, achicar espacios e ir adelante. Si me preguntaban del medio era el principal candidato", añadió.

Además, agregó: "Llega en su minuto correcto. Salió de everton en forma que no fue justa. No tuvo un inicio tan bueno, pero fue donde se apuro la dirigencia de Everton. Creo que es el indicado para la U. Le tienen que traer un par de jugadores acordes, tienen una base que es muy buena".

