Johnny Ashwell: "Han sido desagradecidos con Jorge Segovia... Él salvó a Unión de la quiebra"

Con la derrota sufrida el domingo ante O'Higgins en el estadio Santa Laura, Unión Española selló el segundo descenso de su historia.

Tras sentenciar la pérdida de categoría, todos los dardos apuntaron al propietario del cuadro hispano, Jorge Segovia, por la crisis deportiva del club.

Sin embargo, Johnny Ashwell, ex gerente general del conjunto de colonia entre 2010 y 2017, salió a defender al empresario español. En ese sentido, recordó su relación con Segovia y respondió a quienes piden su salida.

"Cuando yo trabajaba, el dueño también estaba en España y hablaba con él casi todos los días. Don Jorge siempre se mantiene muy al tanto del club. No va por ahí la cosa. No sé si habrá habido algún cambio de política o estrategia, no sé. Pero que el dueño haya estado afuera… siempre ha estado afuera", comenzó diciendo en conversación con el sitio En Cancha.

Consultado sobre el hecho de que el timonel maneje el club a distancia, sostuvo que "ese no es un factor que influya en el rendimiento del club. Por ejemplo, cuando me contrató, me dijo: ‘Yo me voy a ir y necesito un gerente que se haga cargo’. Y así fue por 7 años. Y lo mismo debe haber pasado con la gente que ahora estaba en Chile trabajando".

Además, advirtió el riesgo económico que podría significar la salida de Segovia: "Esa decisión la tiene que tomar él. Tiene el derecho soberano de hacer lo que le parezca con el club. Según su propia palabra, es una de las empresas más chicas que tiene, pero la que más problemas le da. Y conociéndolo, no creo que tome una decisión importante por esta situación. La gente no recuerda cómo fueron las cosas. Don Jorge salvó al club de la quiebra. Lo resucitó, hizo grandes inversiones. Cambiarlo no es fácil: se necesita alguien capaz de sostener un club. Hay que pagar sueldos, gastos, mantenimiento. Todos dicen ‘que se vaya’, pero ¿quien va a poner 3 millones de dólares anuales para que el club opere? Nadie se hace esa pregunta. Yo digo: ojalá Don Jorge no tome esa determinación. Y no la va a tomar. Él no va a dejar el club botado".

Por último, Ashwell sostuvo que "han sido tremendamente desagradecidos. Gracias a Don Jorge y su empresa, Unión llegó al nivel que tiene hoy. Esto es un resultado deportivo, una tragedia, sí, pero no es la muerte ni el fin. Institucionalmente, Unión es un gran club. Si Don Jorge dice ‘yo no doy más, me voy’, no sé qué pasaría. ¿Quién tiene la capacidad y los recursos para hacerse cargo? Ese es el punto. Pero no creo que lo haga. Él no es de los que abandonan el barco. Él mismo lo ha dicho. Por eso, la gente que habla sin saber debería, más bien, agradecerle y ofrecer su ayuda para sacar adelante al club. La parte futbolística fue el problema".

PURANOTICIA