Joaquín Sosa lo tiene claro en Colo-Colo: "Hay que ganar todo sí o sí"

El defensa uruguayo Joaquín Sosa tuvo la noche del jueves su esperado debut con la camiseta de Colo-Colo, elenco que dio el puntapié a su pretemporada con una victoria por penales sobre Olimpia de Paraguay en el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

En conversación con ESPN una vez concluido el cotejo, el zaguero aseguró que en su estreno con los albos "me sentí muy bien. Veníamos de una semana muy dura, veníamos metiendo bastante triple horarios, así que bueno, por suerte pudimos conseguir una victoria, por penales pero bueno, una victoria que sirve para seguir esta pretemporada".

Además, el charrúa destacó que "por suerte me adapté rápidamente a los compañeros que me dieron todo, me dieron la confianza, me dieron ese respeto también. Y el técnico también, obviamente, el cuerpo técnico me dio la confianza y muy contento también de poder llegar a este club".

Por último, pensando en los desafíos del cuadro popular en 2026, el oriental sostuvo que "tenemos muchos objetivos por adelante. Primero nuestra cabeza está en terminar bien la pretemporada, terminar estos amistosos que son muy importantes para nosotros. Y a partir de ahí plantear los objetivos que tenemos en un año muy largo y hay que ganar todo sí o sí".

Este domingo a las 21 horas, Colo-Colo enfrentará a Alianza Lima, mientras que el próximo miércoles cerrará su participación en el certamen midiéndose ante Peñarol.

PURANOTICIA