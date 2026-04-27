Joaquín Sosa brilla en el liderato de Colo-Colo y lanza una advertencia sobre su futuro: "Voy paso a paso"

Para igualar a Deportes Limache en la cima de la tabla del Campeonato Nacional 2026, Colo-Colo debió extremar recursos y llevarse una ajustada victoria por 2-1 en su calidad de forastero frente a Universidad de Concepción.

Durante el duelo contra el Campanil, la figura de Joaquín Sosa resaltó en la escuadra del Cacique, especialmente considerando que el zaguero saltó al terreno de juego arrastrando complicaciones físicas. Una vez consumado el triunfo, el defensa uruguayo abordó públicamente el estado de su situación contractual con el cuadro albo.

En diálogo con la señal de TNT Sports, el futbolista detalló sus proyecciones a corto plazo: "La idea es terminar el campeonato, cerrar todo acá el torneo, festejar en diciembre, pero voy paso a paso".

Profundizando sobre su presente en el equipo, el charrúa añadió: "Yo estoy bien acá y contento, ya lo dije, pero tampoco me apuro, voy paso a paso y disfrutando, trato de cada fin de semana ganar y darle una alegría a esta gente, que pudieron venir. Contento, pero vamos día a día, esperemos que todo fluya y se de lo que se tenga que dar".

Cabe recordar que el pase del deportista pertenece al Bologna de Italia, mientras que su actual contrato con Colo-Colo expira en junio próximo.

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