Joaquín Niemann busca repuntar en la jornada final del LIV Golf de Reino Unido

Joaquín Niemann no ha vivido buenos días en el LIV Golf de Reino Unido, torneo en el que fue campeón en año pasado.

El golfista chileno sólo ha deambulado en posiciones secundarias y este domingo, en la última jornada, su intención es escalar lo máximo posible.

El nacido en Talagante tuvo un repunte en la jornada sabatina. Pero fue insuficiente. Terminó la penúltima jornada tras realizar 70 golpes y completar una tarjeta de -4 y llegó al domingo con una papeleta acumulada de -3 y ubicado T28.

En la cima, en tanto, los líderes estuvieron sólidos. El australiano Lucas Herbert afronta la última jornada como puntero y gran favorito para quedarse con el certamen británico, con una tarjeta total de -20, mientras que el estadounidense Bryson DeChambeau, con -17, y el inglés Tyrrell Hatton lo siguen, con -15, se instalaron como escoltas.

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