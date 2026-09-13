Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Joaquín Niemann avanza al tercer puesto y pelea el título del Abierto de Irlanda

Joaquín Niemann avanza al tercer puesto y pelea el título del Abierto de Irlanda

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El golfista chileno firmó una tarjeta de -4 golpes este sábado, alcanzando un acumulado de -9 que lo mantiene con opciones en el torneo que finaliza el domingo.

Joaquín Niemann avanza al tercer puesto y pelea el título del Abierto de Irlanda
Domingo 13 de septiembre de 2026 08:29
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Con una actuación reivindicatoria, con respecto a la mostrada el viernes, Joaquín Niemann logró este sábado posicionarse en la parte alta de clasificación del Abierto de Irlanda que se disputa en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg.

El golfista chileno consiguió una tarjeta de -4 golpes y una acumulada de -9 que lo dejó instalado en el tercer puesto de la clasificación, por detrás del representante local Shane Laury (-16) y el noruego Jakob Skov Olesen (-12).

El torneo termina este domingo.

PURANOTICIA