Joaquín Niemann avanza al tercer puesto y pelea el título del Abierto de Irlanda

El golfista chileno firmó una tarjeta de -4 golpes este sábado, alcanzando un acumulado de -9 que lo mantiene con opciones en el torneo que finaliza el domingo.
Con una actuación reivindicatoria, con respecto a la mostrada el viernes, Joaquín Niemann logró este sábado posicionarse en la parte alta de clasificación del Abierto de Irlanda que se disputa en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg.
El golfista chileno consiguió una tarjeta de -4 golpes y una acumulada de -9 que lo dejó instalado en el tercer puesto de la clasificación, por detrás del representante local Shane Laury (-16) y el noruego Jakob Skov Olesen (-12).
El torneo termina este domingo.
PURANOTICIA