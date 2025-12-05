Joaquín Montecinos y su futuro: "Está la posibilidad de ir al extranjero"

Joaquín Montecinos tuvo una polémica salida de O'Higgins en octubre, luego de ser "borrado" por el técnico Francisco Meneghini tras su frustrado fichaje en Colo Colo, por lo que desde esa fecha se encuentra sin club mientras busca un nuevo destino.

Pero el delantero nacional ya estaría cerca de encontrar nuevo equipo, pues el propio jugador se refirió a su situación.

"Mi carrera hoy en día está en una pausa. Se trata de una pausa lógica, porque estoy como jugador libre, por lo mismo me lo he tomado con mucha calma. Todas las cosas pasan por algo y hoy en día estoy centrado 100% en mi familia y en prepararme para lo que viene", reconoció el ariete en conversación con Las Últimas Noticias.

"Mi representante está trabajando en las opciones que se están abriendo. Ya hay conversaciones, así que eso me deja tranquilo. Está la posibilidad de ir al extranjero. Puede ser en muchas partes del mundo, no es algo específico", añadió.

Además, agregó: "Será una decisión que tomaremos en familia, con las opciones que tengamos sobre la mesa, lo que sea mejor para nosotros como familia y también para mí como profesional".

