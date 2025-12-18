Click acá para ir directamente al contenido
Joaquín Montecinos no se iría de Chile y sería un nuevo refuerzo de Limache

Si bien el delantero aseguró hace unos días que tenía opciones del fútbol extranjero, se quedaría en el país y continuaría su carrera en el cuadro "tomatero" tras su polémica salida de O'Higgins.

Jueves 18 de diciembre de 2025 09:09
Joaquín Montecinos se encuentra sin club desde su polémica salida de O'Higgins, la cual se originó tras su fallida intención de fichar en Colo-Colo.

Y si bien el propio delantero aseguró hace unos días que tenía opciones de continuar su carrera en el fútbol extranjero, todo indica que se quedará en el balompié nacional.

Es que según dio a conocer Bolavip, el atacante tiene casi todo lista para convertirse en nuevo refuerzo de Deportes Limache, finalista de la Copa Chile y que logró la permanencia en su debut en la máxima categoría.

"Los 'Cerveceros' ya tienen todo acordado con Joaquín Montecinos, jugador que este año defendió los colores de O’Higgins de Rancagua cuyo vínculo se cortó en octubre del presente año por mutuo acuerdo", sostuvo la publicación.

