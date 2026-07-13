Joaquín Montecinos está a un paso de ser el nuevo refuerzo de Deportes Concepción

Joaquín Montecinos está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de Deportes Concepción para afrontar la segunda parte de la temporada 2026.

Luego de que el conjunto lila sellara su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile, tras imponerse 2-0 a Deportes Puerto Montt, el técnico Fernando Díaz confirmó la incorporación del extremo, quien durante el primer semestre defendió la camiseta de Deportes Limache.

"Ya hablé con él. Joaquín es un jugador de trayectoria a pesar de su juventud y nos puede servir. Cuando hay mejores jugadores, hay mejor competencia y eso hace subir los rendimientos individuales", reconoció el "Nano" en conferencia de prensa.

El entrenador también destacó el vínculo del futbolista con la institución y valoró su disposición para sumarse al proyecto deportivo.

"Él es de acá y su papá fue símbolo de este club, así que lo debe saber. Además, Deportes Concepción es un equipo conocido en Chile; el que no sepa la importancia y el arrastre que tiene este club, no es del fútbol. Joaquín mostró una excelente disposición. Después veremos cómo lo vamos a utilizar en la cancha. Mientras más alternativas tengamos, el nivel futbolístico va a mejorar", añadió el estratega.

Durante el primer semestre de 2026, Montecinos disputó 25 partidos con Deportes Limache, donde registró cuatro goles y dos asistencias. Con su llegada al cuadro penquista, el exseleccionado chileno defenderá la octava camiseta de su carrera en el fútbol nacional, tras sus pasos por O'Higgins, Audax Italiano, Melipilla, San Luis, Deportes La Serena, Deportes Temuco y el conjunto "tomatero".

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