Joaquín Larrivey sueña con el ascenso con Deportes Concepción: "Estamos todos ilusionados"

Este martes en el estadio Ester Roa Rebolledo, Deportes Concepción asestó el primer golpe en la llave de cuartos de final de la liguilla de promoción, al derrotar por un ajustado 2-1 a Deportes Antofagasta gracias a un doblete de Joaquín Larrivey.

En conversación con TNT Sports una vez terminado el compromiso, el sempiterno goleador argentino analizó lo ocurrido en el reducto penquista y detalló que "fue un partido muy cerrado y que se nos puso cuesta arriba en una jugada muy aislada. Creo que hicimos un buen primer tiempo y después, 11 contra 10, nos faltó más tranquilidad para irnos con más ventaja".

Asimismo, el ex atacante de Universidad de Chile indicó que "son partidos difíciles, donde se juegan un montón de cosas. Lamentablemente, me voy con la sensación de que tendríamos que haber hecho un gol más, pero vamos a ir a buscar con mucha fuerza la clasificación allá".

Con respecto a los dos tantos convertidos en la Región del Biobío, "Bati" destacó que "fueron dos goles importantes porque nos ayudan a estar más cerca de la clasificación. Por supuesto que no está nada definido. En lo personal, es muy lindo".

Por último, Larrivey manifestó la ilusión que tiene de ganar la postemporada para volver a Primera División. "Todos los que estamos en la Liguilla tenemos una mochila; todos somos equipos importantes. Estamos todos ilusionados, nosotros no somos la excepción. Vamos esperanzados en hacer un gran partido y estar en la siguiente fase, sentenció.

PURANOTICIA