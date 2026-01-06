Jimmy Martínez remarca en su presentación como nuevo jugador de la UC que llega "en un gran momento personal"

Jimmy Martínez fue presentado este martes como nuevo jugador de la Universidad Católica.

En sala de prensa del Claro Arena, el futbolista nacional estuvo acompañado del vicepresidente Matías Claro y el gerente deportivo, José María Buljubasich.

Sobre su llegada a la UC, el volante dijo que está "muy contento y motivado, es un desafío enorme estar acá, sé lo que conlleva estar en una gran institución y prepararme para afrontar todos los desafíos que se vienen, que son muchas, y dar competencia en el mediocampo".

Complementó que "he tenido a lo largo de mi carrera varios clubes donde he ido creciendo y madurando. Llego en un gran momento personal y el momento en que está Católica. Estoy motivado de estar acá".

Finalmente, sostuvo que "vengo a aportar mi grano de arena, sé a la institucion que llego, es un honor compartir plantel con ellos y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento".

Por su parte, Matías Claro declaró que Martínez "será un aporte importante para los desafíos que tenemos en Católica. Tenemos muchas expectactivas por su desempeño en Cruzados".

A su vez, "Tati" Buljubasich manifestó que el volante "es un jugador que en varias ocasiones lo hemos querido traer, así que hoy estamos contento que esté con nosotros. Creemos que será un gran aporte a este plantel en este año que tenemos grandes desafíos. Desearle lo mejor, si le va bien, le irá bien a nosotros, así que desearle un gran 2026 en Universidad Católica".

