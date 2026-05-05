Jhojan Valencia palpita el partido clave de la UC ante Cruzeiro por Copa Libertadores: "Vienen con una necesidad muy grande"

Universidad Católica volverá este miércoles a la acción por la fase grupal de Copa Libertadores con un partido clave. El cuadro "cruzado" recibirá a Cruzeiro a las 22:00 horas en el Claro Arena, en busca de un triunfo para acercarse a una clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

De cara a este choque contra el elenco brasileño, al interior del equipo existe una absoluta convicción sobre la posibilidad de obtener un marcador favorable. Así lo dejó en claro Jhojan Valencia.

Durante una conferencia de prensa, el jugador cafetalero profundizó en el momento que viven: "Sabemos que estamos haciendo historia con el club. Sabemos que no ha sido nada fácil y que aún no hemos logrado nada. Sabemos lo que vamos a afrontar mañana, lo que se viene después. Estamos preparados para eso, tanto física como mentalmente. El trabajo con el profe día a día y el trabajo con todo el equipo ha sido increíble porque nos hemos mentalizado en que estamos para conseguir cosas muy grandes".

Al ser consultado por los cuestionamientos surgidos a raíz de los recientes desempeños tanto en la Copa de la Liga como en el Campeonato Nacional, el volante descartó que exista inquietud en el camarín. "Somos conscientes de que tener una seguidilla de partidos importantes ganando y venir al torneo local u otros torneos y perder o empatar deja un sinsabor. Sabemos que cometimos errores contra La Calera, pero eso lo hablamos acá en la interna del grupo: tenemos que mantener esa mejoría siempre, porque así se hacen los equipos grandes", explicó.

Para cerrar su intervención, Valencia remarcó la mentalidad con la que encararán el desafío internacional: "Estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, salir a ganar este partido sabiendo que ellos (Cruzeiro) también vienen con una necesidad muy grande".

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