Jhojan Valencia advierte tras triunfo de la UC en Ecuador que "no nos sirve nada ganar de visita si no concretamos en casa"

Universidad Católica se está acostumbrando a dar golpes en calidad de visita en esta fase grupal de la Copa Libertadores 2026. El cuadro "cruzado" ya había derribado a Cruzeiro en Brasil y este miércoles hizo lo propio en Ecuador al, vencer a Barcelona de Guayaquil por 2-1.

A pesar del valioso triunfo conseguido en la jornada de ayer, la cautela reina en el plantel. El mediocampista colombiano Jhojan Valencia fue enfático en señalar que los festejos como forasteros perderán todo su valor si el equipo no logra hacerse fuerte en el Claro Arena, recinto donde tropezaron frente a Boca Juniors durante su estreno en el certamen continental.

En ese contexto, el volante "cafetalero" entregó su análisis sobre el momento del club: "Sabemos que estos partidos de Libertadores dan un envío anímico muy grande, pero como dije anteriormente, no nos sirve nada ganar estos partidos de visita si no concretamos en casa. Las expectativas son grandes. Queremos seguir ahí, clasificar a la otra ronda y seguir sumando a tres. Van a ser muy importantes estos tres puntos de visita si concretamos en casa".

Al momento de desglosar el desarrollo del compromiso disputado en suelo ecuatoriano, el jugador detalló la estrategia utilizada por los cruzados. "Sabíamos que nosotros teniendo la posesión del balón íbamos a tener más oportunidades, que íbamos a coger un poco al equipo mal parado, fuimos contundentes y eso fue lo que nos ayudó mucho. Habíamos visto que ellos apretaban mucho, que si recuperábamos algunos balones en la mitad teníamos que ser precisos adelante y bueno, se logró", argumentó.

El calendario inmediato obliga a la escuadra estudiantil a cambiar el chip rápidamente. Este domingo deberán trasladarse hasta el Ester Roa Rebolledo para medirse a las 12:30 horas contra Universidad de Concepción, en un choque válido por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

Posteriormente, retomarán su participación en la Copa Libertadores el miércoles 6 de mayo a las 22:00 horas, instante en el que actuarán como locales ante Cruzeiro en el Claro Arena.

PURANOTICIA