"Jerarquía internacional": U. de Chile oficializó a Fernando Gago como su nuevo director técnico

Universidad de Chile confirmó el arribo de Fernando Gago como su nuevo entrenador, luego de la salida de Francisco Meneghini hace poco más de una semana.

A través de redes sociales, el elenco informó que "el DT argentino arribó a Chile durante este viernes y ya selló su vínculo con el Club para aportar toda su experiencia y jerarquía al plantel del Romántico Viajero".

El exfutbolista trasandino tuvo una amplia y destacada trayectoria como jugador activo, registrando pasos por equipos de la talla del Real Madrid, AS Roma, Valencia CF, Vélez Sarsfield y Boca Juniors.

Con respecto a su carrera en los banquillos, "Pintita" hizo sus primeras armas en Aldosivi para luego tener una destacada estadía en Racing Club donde conquistó dos títulos (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional 2022).

Después de su etapa en la "Academia", tomó las riendas de Chivas de Guadalajara en 2024, antes de dar el salto a su elenco formador, Boca Juniors, donde se mantuvo hasta abril de 2025, tras lo cual firmó por Necaxa y se marchó de la institución mexicana a fines de noviembre pasado.

Gago llegará a una U golpeada por la temprana eliminación en Copa Sudamericana, pero que tras su victoria sobre Coquimbo Unido enmendó el rumbo en la Liga de Primera y quedó a cinco puntos del líder, Colo-Colo.

(Imagen: @udechileoficial)

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