Jefe técnico de las selecciones juveniles reiteró sus cuestionamientos a la regla de sub 21

La Selección chilena sub 20 continúa con su preparación de cara al Sudamericano de la categoría que se desarrollará en Venezuela, el cual servirá de antesala para el mundo que recibirá el país y donde la Rojita buscará dar una buena imagen.

En conversación con radio ADN, el jefe técnico de las selecciones juveniles y actual DT del combinado criollo, Nicolás Córdova, anticipó lo que será la participación del Equipo de Todos en el certamen, el cual calificó como "el desafío más importante de mi carrera, no solo por el hecho del Mundial, sobre todo por lo que significa estar a cargo de un proyecto deportivo de la magnitud de una selección juvenil".

"Ya llevamos dos Mundiales sin poder ir a competir y necesitamos poder generar este tipo de proyectos a largo plazo para poder volver donde estuvimos y nos gustó tanto", complementó el otrora seleccionado criollo.

Respecto a su visión del elenco nacional, el ex mediocampista sostuvo que "vimos hartos déficits cuando llegamos y creo que cuando uno genera esta forma de trabajar tiene que hacerse cargo de esos déficits que hemos encontrado. Uno es el tema físico a nivel estructural y de velocidades. Hemos avanzado harto, pero todavía estamos al debe".

Asimismo, reconoció que "a nivel mental es un déficit de poder competir, recuperar y competir. Creo que es algo que también se puede ir mejorando. Lo hicimos en la fecha FIFA de noviembre. Jugamos tres partidos seguidos en tres días, uno detrás de otro con buenos y malos resultados, pero hubo algo que sí se generó y es que los tres días competimos. Al final eso es lo que estamos buscando".

"Nico" también aprovechó la instancia para hacer un profundo análisis de la realidad local, subrayando que "el problema es que los partidos no están de acorde a la exigencia a nivel sudamericana y menos a nivel mundial, por un tema de distancia, infraestructura y de los mismos jugadores. Hoy día tenemos una gran cantidad de jugadores en cadetes que al final lo que hace es bajar el nivel de la competencia en vez de subirla. Hay un montón de cosas que hacen que los partidos no sean de alto nivel".

Córdova, además, retiró sus críticas a la regla del sub 21 que impera en los torneos de la ANFP, advirtiendo que "a nivel estadístico hoy día somos el noveno país de Sudamérica que menos hace jugar a los jugadores jóvenes del 2005 hacia adelante. La realidad es que nunca nos hemos sentado como fútbol a hacer reglamentos para todos, simplemente se hace cada año un reglamento que pueda beneficiar a uno u otro".

"Esto termina siendo un problema por todo, para quien no tiene jugadores y quien sí tiene y debe hacerlos jugar por el jugador que cobra 30 mil dólares. Es un problema para todos, para nosotros que no podemos entrenar porque si llamamos a los jugadores no van a jugar. Acá hay que sentarse realmente y pensar qué queremos con toda esta regla", sentenció.

