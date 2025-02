Jefe de Árbitros de la ANFP descartó polémica en anotación de Javier Correa ante La Serena

Colo Colo arrancó con el pie derecho la defensa del título de la Liga de Primera gracias a una sólida victoria por 3-1 sobre Deportes La Serena en el estadio La Portada. Eso sí, el triunfo albo no estuvo exento de polémica.

Es que en la tercera anotación del conjunto popular, obra del argentino Javier Correa, se puede observar que Mauricio Isla estaba adelantado y aunque no alcanzó a tocar el balón y la conquista fue validada tanto por el juez Fernando Vejar como por el VAR, se levantó un álgido debate sobre si el gol era reglamentario o no.

En este contexto, el jefe de árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, dialogó este martes con radio Agricultura y respaldó al decisión del réferi, puntualizando que "hay que juzgar si interfiere o no al adversario. Isla no lo toca, no cabecea, no lo bloquea, entonces nosotros debemos seguir el juego, no sancionar y por eso el VAR corrobora la decisión en campo y el juego se reanuda rápido".

En la misma línea, el ex colegiado FIFA subrayó que si el lateral derecho del Cacique "hubiese estado a uno o medio metro y le impide los movimientos al defensor, es un fuera de juego claro".

Asimismo, apuntó que "la única acción donde uno puede interpretar si le disputa o no el balón es cuando este va cayendo y el jugador cabecea. Ahí hay un momento en que Isla está cerca, pero no cabecea, no toca no golpea, no bloquea. Entonces, en esas situaciones, debemos dejar seguir el juego. Por eso el VAR a raíz de esa situación, corrobora la decisión en campo".

Por último, Tobar señaló que "sería mucho más fácil levantar todas las banderas y despreocuparnos. A eso lo llamamos como interferencia sicológica. (Fernando) Dinamarca no sabe si está inhabilitando o habilitando. Hay que tener esta línea de interpretación para todos los equipos, no solo para el blanco o el azul u otros".

PURANOTICIA