Jean Meneses ilusiona a Limache tras vencer a Colo Colo: “Estamos para soñar”

Deportes Limache inició con fuerza su participación en la Liga de Primera tras imponerse por 3-1 a Colo Colo, resultado que tuvo como gran protagonista al atacante Jean Meneses, quien anotó dos goles y además entregó una asistencia clave que terminó en el tercer tanto del encuentro.

El delantero, conocido como “Takeshi”, llegó este año al elenco de la Quinta Región procedente de Brasil y no ocultó su felicidad luego del triunfo ante uno de los equipos más poderosos del torneo. “Sabíamos que sería un partido difícil por lo que significa Colo Colo y el plantel que tiene”, declaró.

Meneses sostuvo que el equipo confió en el trabajo que venían realizando desde la preparación previa al campeonato. “Confiamos en nuestro trabajo y lo que hicimos en la pretemporada, y por eso nos quedamos con los tres puntos”, expresó tras el compromiso.

El atacante explicó que el desarrollo del partido se ajustó a lo planificado durante la semana, destacando el estudio realizado para encontrar las debilidades del rival. “Se dio todo como se trabajó en la semana, vimos videos y la forma de hacer daño era así y se vio reflejado en el marcador”, afirmó.

Además de valorar la victoria, Meneses fue más allá y planteó que este resultado puede marcar el camino del equipo durante el campeonato. Según indicó, la clave estará en mantener la seriedad y la convicción en el estilo de juego.

“Si nosotros somos serios y nos proponemos jugar de igual a igual, podemos dar la pelea”, señaló el delantero, dejando abierta la posibilidad de que Limache pueda transformarse en un animador del torneo.

Pese al entusiasmo, el atacante llamó a mantener los pies en la tierra y avanzar con cautela en el torneo. “Este es el camino, hay que seguir paso a paso, que el torneo es largo”, cerró, tras una jornada que ilusiona a toda la hinchada limachina.

