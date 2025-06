Jean Beausejour sería uno de los principales candidatos para ser el nuevo gerente de selecciones de la ANFP

La Selección chilena tendrá que ver por tercera vez consecutiva el Mundial por televisión. La Roja cayó por 2-0 ante Bolivia en El Alto y se quedó ya sin chances matemáticas para aspirar al repechaje de la cita planetaria de 2026, y de paso, se sentenció la salida de Ricardo Gareca de la banca.

Por eso, la ANFP tendrá que buscar nuevo entrenador para el combinado nacional, pero también deberá enfocarse en encontrar un nuevo gerente de selecciones, debido a la partida de Marko Biskupovic, quien renunció en abril pasado tras estar menos de un año en el cargo.

Y según dio a conocer El Mercurio, la principal carta para ese puesto sería el nombre de Jean Beausejour, quien sería del gusto en el organismo de Quilín.

Eso sí, el ex lateral izquierdo no sería el único que suena para llegar a tomar este trabajo, pues el citado medio también aseguró que son candidatos el ex futbolista Pablo Calandria, quien se ha desempeñado como gerente deportivo de O'Higgins, y Matías Cerda, quien trabaja en Palestino.

Consignar que tras su retiro del fútbol en 2022, Jean Beausejour se ha desempeñado como comentarista en la cadena televisiva ESPN.

