Javier Méndez levanta la mano en Colo Colo: “Estoy capacitado para asumir la responsabilidad”

A pesar de arribar como uno de los principales refuerzo de Colo Colo gracias a sus buenas campañas en Peñarol, el uruguayo Javier Méndez no ha tenido el mejor de los inicios e su etapa como futbolista albo.

Es que tras cumplir con dos fechas de suspensión por un castigo que arrastraba desde su periodo en el conjunto carbonero, el defensa apenas vio acción en el partido con O'Higgins ingresando en el minuto 89.

Así y todo, el charrúa aseguró que se encuentra en condiciones de jugar. "Estoy contento. Estoy en un cuadro grande y asumiendo el desafío que esto significa. Hoy me siento capacitado para asumir esa responsabilidad", declaró al oriental a Carve Deportiva.

El ex futbolista del Manya incluso le envió un aviso al técnico albo Fernando Ortiz, asegurando que puede actuar tanto en la última línea como un mediocampista más en caso de ser requerido.

"Acá vine como zaguero, pero ya le dije al entrenador que puedo ayudar como volante. Es un puesto que puedo ocupar", subrayó Méndez.

PURANOTICIA