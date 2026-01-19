Javier Correa tras derrota de Colo-Colo ante Alianza Lima: "Hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé"

Colo-Colo sumó la noche del domingo su primera derrota del año tras inclinarse por 3-2 ante Alianza Lima, en un partido válido por el toreo amistoso Serie Río de La Plata y donde lo albos tuvieron como gran figura al delantero Javier Correa.

El argentino fue autor de los dos goles de su equipo y, tras el cotejo, en conversación con ESPN, se lanzó con todo en contra de quienes critican que su rendimiento en la tienda de Macul ha sido irregular.

"Se habla mucho de mí y me lo tomo con tranquilidad. Sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesa, estoy tranquilo con lo que voy haciendo", remarcó el atacante.

Con respecto al duelo con el cuadro peruano, el trasandino admitió que "tenemos que seguir puliendo errores, nunca pudimos sostener el empate. Siempre fuimos corriendo de atrás. Contento porque se me abrió el arco, pero sabiendo que el camino es largo todavía".

Por último, Correa anticipó el inicio de la temporada oficial del Cacique y advirtió que "hicimos una pretemporada bárbara en Pirque y estamos metiéndole duro acá también. Sabemos que la verdadera cara empieza el 1 de febrero y apuntamos a eso".

