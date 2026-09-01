Javier Correa recibió dos fechas de castigo por realizar gestos obscenos en el Superclásico en el Nacional

Javier Correa no pudo zafar de castigo por sus obscenos gestos realizados durante el triunfo por 2-1 en el Superclásico ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar al delantero de Colo-Colo con dos fechas de suspensión.

"El Tribunal determinó sancionar al jugador Javier Correa con dos fechas de sanción. El motivo es por la infracción al artículo 63 letra B número 3, a raíz de la denuncia presentada por Universidad de Chile", explicó Simón Marín, secretario del organismo.

De esta manera, el atacante trasandino se perderá los partidos ante Huachipato, de este fin de semana en el sur, y frente a Deportes Concepción en el estadio Monumental.

Consignar que los gestos de Correa no fueron consignados por el árbitro Juan Lara, por lo que la U decidió denunciar durante la semana al futbolista, quien fue citado al Tribunal para este martes.

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