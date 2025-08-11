Javier Correa por mala racha que arrastra el Cacique: "El resultado de lo grupal en Colo-Colo empaña lo individual"

Colo-Colo resignó un agónico empate a 1 frente a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar y sumó su tercer partido consecutivo sin conocer el triunfo en el Campeonato Nacional 2025.

Tras la igualdad, Javier Correa, delantero y goleador del cuadro albo, quien no pudo estar presente contra los "ruleteros" por acumulación de tarjetas amarillas, se refirió a la mala racha que arrastra el Cacique.

"El resultado es amargo, porque lo teníamos casi listo. Sabemos que estamos en esta sintonía en la que no se nos da nada. Hay que seguir trabajando", comenzó diciendo el ariete argentino en conversación con radio ADN.

Además, abordó la dispar realidad que vive, pues pese a ser el máximo artillero del conjunto de Macul de la temporada, con 15 tantos, el equipo muestra un bajo rendimiento: "Es difícil analizar si hay algo bueno, porque por más que uno haga goles, el resultado de lo grupal empaña mucho lo individual".

Por último, Correa anticipó el clásico de este sábado ante Universidad Católica: "A partir de mañana (lunes) comienza una semana especial y vamos a hacer todo lo necesario para quedarnos con el triunfo".

