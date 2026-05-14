Javier Correa: "Ni antes éramos el Manchester City ni ahora somos los peores"

Colo-Colo sufrió un duro golpe en la Copa de la Liga. El Cacique cayó la noche del miércoles por un ajustado 1-0 en su visita a Coquimbo Unido, elenco que desplazó a los albos del liderato del Grupo A y quedó con la primera opción de clasificar a semifinales en la última fecha.

Javier Correa, delantero del conjunto de Macul que ingresó en el segundo tiempo y estuvo cerca de convertir en un par de ocasiones, lamentó la derrota sufrida ante los "piratas", la cual no sólo les impidió sellar el paso a ronda de cuatro mejores de la competencia, sino que quedar al borde de la eliminación.

"Obviamente que queríamos clasificar. A veces el fútbol te da cachetazos y ahora nos dio uno. Veníamos haciendo un buen trabajo, no nos tenemos que desviar de eso. Ni antes éramos el Manchester City ni ahora somos los peores. Pero sí obviamente que duele, pero tenemos que estar preparados para lo que viene", sostuvo el atacante.

"El primer tiempo tuvimos situaciones, pero son detalles. Te hacen un gol de pelota parada, es un imponderable que por ahí tiene el fútbol y lo pagas caro. Perdimos por un detalle, una pelota parada y bueno, nos costó mucho", añadió.

Por último, sobre el caliente final del partido, donde hubo encontrones entre los futbolistas en la cancha y líos en la boca del túnel, Correa no quiso dramatizar: "¿Vos viste ahí que alguien se fuera a las piñas? Puro bla, bla, no más. Así está bueno, pero nada, tranqui. No pasa nada, queda ahí".

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