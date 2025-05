Javier Correa hace autocrítica por su rendimiento en Colo-Colo y llama a "seguir trabajando y no hablar tanto"

Colo-Colo vive nuevamente una crisis. Los últimos pésimos resultados en el plano local e internacional le quitaron al técnico Jorge Almirón el crédito que tenía por el exitoso 2024 y en Blanco y Negro ya decidieron su salida. Sin embargo, la partida del estratego argentino todavía no se puede oficializar, porque primero deben llegar a un acuerdo por la elevada indemnización.

En medio de este gran problema, Javier Correa habló este jueves con los medios y se refirió al incómodo momento que tiene que vivir con un entrenador que sigue dirigiendo, pero que es cosa de momento para sentencie su adiós del club.

"Jorge es muy profesional, sabe que el fútbol tiene estas cosas, pero seguimos trabajando. El enfoque es el partido del fin de semana y seguimos mentalizados en eso, no lo vi cabizbajo ni nada, nos da herramientas para rendir el fin de semana", expresó el atacante trasandino en conferencia de prensa.

"Son temas complejos pero no nos compete a nosotros, no es algo que analice todo el día. A nosotros nos queda mejorar la imagen dentro de la cancha y hacer lo mejor posible para representar a la institución. Eso lo verán los que tienen que verlo, nosotros jugamos al fútbol", añadió.

Además, el ariete realizó una profunda autocrítica: "Es un club grande, todo repercute, sabemos que lo malo a veces vende más que lo bueno. Yo con Jorge solo palabras de agradecimiento, siempre se brindó al 100%, él fue el que me trajo acá. Sabemos que estamos en deuda no solo con él, sino con la gente y la institución, de partidos que hemos perdido oportunidades de seguir en copas, tenemos que seguir trabajando, por ahí no hablar tanto y dar lo mejor de nosotros desde adentro, que es el examen final siempre".

"Somos un equipo, nadie se salva solo, nadie se muere solo, somos un equipo, cada uno sabrá puertas adentro lo que tiene que corregir, como sujeto individual o grupal, pero estamos bastantes grandes todos para saber que tenemos que dar mucho más, por la institución que representamos, por el lugar donde estamos, somos unos privilegiados, así que valorar esto todos los días y meterle, que esto se saca adelante trabajando y no hay otra receta", complementó.

Sobre su irregular campaña con Colo-Colo, el delantero dijo que "soy la cara visible del ataque, obviamente es responsabilidad mía, pero trabajo y entreno. No es casualidad que se cortara la racha el otro día, trabajo todos los días igual y te quedan las cuotas de partidos pasados, pero no puedo hacer nada contra eso. Trato de pensar en lo que viene y en hacerlo de la mejor manera”.

Por último, Correa sostuvo que "han pasado muchas cosas, ha sido un mes movido, pero somos gente acostumbrada a estos momentos, la tormenta siempre pasa, pero tienes que estar bien parado, porque sino te lleva puesto. Esta tormenta no puede volver a pasar, trataremos salir bien parados de esto, el ánimo siempre ha sido bueno, pensando en mejorar".

