Javier Correa explota y asume que su continuidad en Colo-Colo será evaluada

Javier Correa volvió el sábado a ser titular en Colo-Colo luego de casi un mes.

El delantero argentino y goleador de los albos en la Liga de Primera (nueve tantos) se lesionó en la final de la Supercopa el 4 de septiembre y si bien jugó algunos minutos el lunes pasado ante Limache, esta vez en Chillán, ante Ñublense, lo hizo desde el primer minuto.

Correa tuvo varias ocasiones para marcar, pero no pudo hacerlo. Imprecisiones, mala fortuna y una buena actuación del portero Nicola Pérez impidieron que se hiciera presente en el marcador.

Tras el encuentro, que terminó ganando Colo-Colo por 1-0, Correa fue consultado si estaba preocupado y ansioso por su falta de gol. Y su respuesta fue sorpresiva.

“Me da igual lo que digan, me da exactamente igual (…) No, para que sepan no más. Me chupa un huevo lo que me digan. Sí, había ansiedad, porque venía mucho tiempo sin jugar y lo más importante era ganar”.

Luego fue consultado sobre su futuro en Colo-Colo tras el término de la actual temporada. Y ahí Correa fue claro.

“El año fue difícil y los dirigentes en diciembre tendrán que tomar decisiones, quién se queda, quién se va, ellos decidirán si estuvimos a la altura. Estamos abiertos a lo que sea (…) Yo digo lo que tiene que pasar. Es un club grande y hay que sacar conclusiones. Decidirán ellos si tengo que seguir o no”, sentenció el delantero.

PURANOTICIA