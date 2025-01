Javier Correa destruye al "canchero" de Colo-Colo por estado del campo: "Hay que ponerle un poquito más de voluntad"

Colo-Colo resignó un empate a 2 ante Deportes Limache en el estadio Monumental, por su debut en la Copa Chile 2025, en un partido donde se vio una cancha en muy mal estado.

El técnico de los locales, Jorge Almirón, lamentó y criticó el estado del terreno del recinto de Macul en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

"La cancha está mala. Está mala para los dos equipos. Es una situación que tenemos que ver dentro nuestro para que la cancha mejore y nos favorezca el juego, porque tenemos que tener precisión y que no te pique mal y no caerte, pero no son excusas", expresó el DT argentino de los albos.

Además, el trasandino realizó una autocrítica por el bajo nivel, diciendo que "buscamos otro resultado. El primer tiempo no fue bueno; un gol evitable. El rival viene a hacer su trabajo y saca una ventaja casi sin buscarla. El segundo es un gol totalmente evitable también, que te hagan un gol de pelota parada es inaceptable. Lo analizaremos con los jugadores".

En tanto, el delantero Javier Correa lanzó incendiarias frases por el mal estado del terreno, afirmando que "la cancha estaba malísima, malísima. La verdad que hace tres meses que no la usamos y hay que ponerle un poquito más de voluntad, me parece".

"Le tienen que preguntar al que lo hace, no sé. La verdad que hace tres meses que no la usamos y nos caíamos solos, el área estaba hecha pedazos. Pero bueno, hay que ajustar todas las maneras para afrontar lo que viene. Estamos en el año del centenario, no nos puede pasar", añadió.

Por último, el atacante agregó que "te querías parar y te caías. Nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas, así que hay que mejorar".

PURANOTICIA