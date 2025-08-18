Actualización ranking ATP: tenistas nacionales sufrieron bruscas caídas

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo un durísimo panorama para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Es que después de dos años y medio, ningún tenista nacional está entre los 100 mejores del planeta. Esto porque Nicolás Jarry, quien continúa como primera raqueta criolla, bajó tres puestos y apareció en el casillero 103°.

En tanto, Alejando Tabilo tuvo un brusco descenso y retrocedió 23 posiciones para situarse 126° del orbe. Luego, Garin cayó seis peldaños para ubicarse 127°, mientras que Tomás Barrios perdió cuatro lugares para quedar 135°.

La última vez que el país no tenía al menos un representante dentro de los cien mejores jugadores del mundo, fue la semana del 6 de febrero de 2023.

Respecto al top ten, solamente se registró un cambio, pues el ruso Karen Khachanov subió tres puestos para regresar a este selecto grupo, quedando en la novena posición.

En tanto, el italiano Jannik Sinner se mantiene como número uno, mientras que el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 11.480 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 9.240 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 6.230 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 5.575 (0)

5° Jack Draper (Gran Bretaña) 4.440 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280 (0)

7° Novak Djokovic (Serbia) 4.130 (0)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)

9° Karen Khachanov (Rusia) 3.240 (+3)

10° Lorenzo Musetti (Italia) 3.205 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

103° Nicolás Jarry 628 (-3)

126° Alejandro Tabilo 513 (-23)

127° Cristian Garin 510 (-6)

135° Tomás Barrios 473 (-4)

253° Matías Soto 220 (-1)

770° Daniel Núñez 34 (-15)

905° Benjamín Torrealba 21 (+7)

957° Nicolás Villalón 17 (+56)

