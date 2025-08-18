Actualización ranking ATP: tenistas nacionales sufrieron bruscas caídas

Después de dos años y medio, ningún tenista nacional está entre los 100 mejores del planeta de la clasificación mundial.
Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo un durísimo panorama para los principales tenistas chilenos en el circuito.
Es que después de dos años y medio, ningún tenista nacional está entre los 100 mejores del planeta. Esto porque Nicolás Jarry, quien continúa como primera raqueta criolla, bajó tres puestos y apareció en el casillero 103°.
En tanto, Alejando Tabilo tuvo un brusco descenso y retrocedió 23 posiciones para situarse 126° del orbe. Luego, Garin cayó seis peldaños para ubicarse 127°, mientras que Tomás Barrios perdió cuatro lugares para quedar 135°.
La última vez que el país no tenía al menos un representante dentro de los cien mejores jugadores del mundo, fue la semana del 6 de febrero de 2023.
Respecto al top ten, solamente se registró un cambio, pues el ruso Karen Khachanov subió tres puestos para regresar a este selecto grupo, quedando en la novena posición.
En tanto, el italiano Jannik Sinner se mantiene como número uno, mientras que el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio.
TOP TEN
1° Jannik Sinner (Italia) 11.480 puntos (0)
2° Carlos Alcaraz (España) 9.240 (0)
3° Alexander Zverev (Alemania) 6.230 (0)
4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 5.575 (0)
5° Jack Draper (Gran Bretaña) 4.440 (0)
6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280 (0)
7° Novak Djokovic (Serbia) 4.130 (0)
8° Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)
9° Karen Khachanov (Rusia) 3.240 (+3)
10° Lorenzo Musetti (Italia) 3.205 (0)
RANKING DE LOS CHILENOS
103° Nicolás Jarry 628 (-3)
126° Alejandro Tabilo 513 (-23)
127° Cristian Garin 510 (-6)
135° Tomás Barrios 473 (-4)
253° Matías Soto 220 (-1)
770° Daniel Núñez 34 (-15)
905° Benjamín Torrealba 21 (+7)
957° Nicolás Villalón 17 (+56)
