Cristián Zavala y su renacer en Coquimbo Unido: "Sabían que venía de un momento complicado"

Coquimbo Unido sacó adelante la tarea y con una sobresaliente actuación en el segundo tiempo, venció por un ajustado 2-1 a Everton en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, consolidando su condición de líder de la Liga de Primera.

Aunque la transmisión oficial alzó a Matías Palavecino como la gran figura del compromiso, otro que se destacó en la escuadra aurinegra fue Cristián Zavala, quien aportó con las dos asistencias del triunfo de su equipo.

En conversación con TNT Sports, el atacante de 26 años destacó el buen momento que atraviesa en el club de la Cuarta Región, apuntando que no estaba atravesando por su mejor etapa, en referencia al escaso rodaje que tuvo en Colo Colo durante el primer semestre.

"Me he sentido bien desde el primer día. Todos me han ayudado mucho. Sabían que venía de un momento complicado y me recibieron bien. Estoy feliz de lo que se ha visto en la cancha", partió señalando el veloz extremo.

En la misma línea, el ex hombre de Deportes Melipilla sostuvo que "cada vez el apoyo es más. Yo jugué antes acá y siempre hemos jugado con harta gente. Se lo debemos a los hinchas. Queremos que lo disfruten y que se van reflejados en nosotros".

Consultado por la derrita que sufrió Universidad de Chile ante Audax Italiano, Zavala confesó entre risas que "la verdad es que me quedé dormido en la merienda y no vi el partido de la U. Después me dijeron el resultado, así que feliz. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y lo supimos sacar adelante".

PURANOTICIA