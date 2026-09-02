Javier Correa arremetió contra el Tribunal de Disciplina tras sanción por el Superclásico: "Es un chiste"

Finalmente, Javier Correa fue sancionado por los obscenos gestos realizados durante el Superclásico ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional. El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó al delantero de Colo-Colo con dos fechas de suspensión.

Luego de acudir ante el organismo para presentar sus descargos, el atacante argentino visitó la casa de su compañero Arturo Vidal para participar en el programa de streaming del "King" en YouTube. En ese espacio, Correa aprovechó para cuestionar duramente la decisión del Tribunal de Disciplina.

"Recién sancionadito. Es un chiste. Mejor quedarte en casa tomando mate y que te den la sanción, ya está. Tendríamos que averiguar de qué hincha son los que dan el veredicto. Para mí debería ser en vivo para que la gente vea sus reacciones y sus caras, porque ahí estás regalado, no te contestan y no te dicen nada. Yo siento que es parcial", expresó el trasandino.

"Capaz que por decir esto te perjudica pero no estoy diciendo nombres ni nada, pero siento que es 'castiguemos porque es Colo-Colo'", añadió.

Además, el delantero explicó que el gesto que realizó durante el derbi no estaba dirigido a los hinchas de Universidad de Chile. "Obviamente confío en mis compañeros y en lo que venimos haciendo, confío en lo que trabajamos, pero me da rabia porque no eres libre de expresarte en ningún momento, no eres libre de hacer nada porque estábamos al lado y la reacción fue a los camarógrafos, al 'Seba' y al otro loco, y en ningún momento vi a la gente si qué les puedo decir, no tengo nada contra ellos".

De esta manera, Correa deberá cumplir dos partidos de suspensión tras la resolución del Tribunal de Disciplina, mientras sus declaraciones volvieron a poner en el centro de la discusión la sanción aplicada por sus gestos durante el Superclásico.

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