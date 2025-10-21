Javier Altamirano: "Vamos a ir con todo contra Lanús y la UC"

Se vienen dos semanas duras para Universidad de Chile. El cuadro azul tendrá que afrontar los partidos de semifinal ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana y el clásico universitario frente a Católica por el Campeonato Nacional.

Ante ese panorama, el volante Javier Altamirano avisó que el equipo enfrentará con la misma intensidad tanto el duelo copero de este jueves ante el elenco argentino como el derbi del fin de semana ante los cruzados.

"Vamos a ir con todo a Lanús y con todo ante Católica, aunque nos hubiese gustado tener un par de días más", anticipó el mediocampista de los laicos en la conferencia de prensa de este martes.

Sobre el equipo trasandino, sostuvo: "Lanús viene bien en la liga, es un equipo intenso, pero tenemos nuestras herramientas. Gracias a Dios, este año se dio que estemos en esta instancia, pero estamos felices de llegar a este tipo de partidos, a este nivel de competencia. Es un pasito para crecer al fútbol nacional, el año pasado estuvo el equipo rival, así que estamos equipos chilenos ahí compitiendo. Es un paso para que, ojalá, en un futuro tener más equipos en esta instancia".

"Este tipo de partidos hace que salga el fueguito que uno tiene adentro. Como jugador me motiva eso, llegar a una final", añadió.

Respecto al clásico del domingo, dijo que llegan con "la motivación de quitarle el invicto en su estadio" a la UC.

En cuanto a los graves incidentes ocurridos en la revancha ante Independiente en Avellaneda, comentó: "Lo que pasó en Argentina fue algo muy fuerte. Los jugadores no queremos caer en ese círculo, nos centramos solamente en el partido, lo que nos importa hoy en día y en la fase. Es la prioridad".

PURANOTICIA