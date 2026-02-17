Jaume Munar anticipa la serie de España ante Chile por la Copa Davis y asegura que "es de lo peor que te puede pasar"

Tras la victoria en la serie con Serbia, el equipo chileno de Copa Davis enfrentará a España, vigente subcampeón de la "Ensaladera de Plata", en una llave que se llevará a cabo en suelo nacional, algo que no tiene muy contentos a los hispanos.

En diálogo con el portal Punto de Break, Jaume Munar (37° del ranking ATP) no dudó en admitir que "la realidad es que enfrentarse a Chile, por condiciones, viajes y situación en el calendario, es de lo peor que te puede pasar".

Así y todo, el número tres del país ibérico subrayó que "tengo claro que quiero estar, si el capitán (David Ferrer) lo considera oportuno. Creo que la Copa Davis te engrandece como deportista en muchos sentidos".

Por último, el oriundo de Santañí puntualizó que "obviamente, el calendario es largo, queda mucho y yo no sé lo que puede pasar de aquí a septiembre, pero por mi parte tengo claro que quiero jugar".

Es importante mencionar que por delante de Munar en la clasificación mundial se encuentra Alejandro Davidovich Fokina (15°) y el número uno del orbe, Carlos Alcaraz.

PURANOTICIA