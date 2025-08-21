Jarry y Tabilo tendrán duros rivales en sus estrenos en el main draw del US Open

El US Open 2025, cuarto y último Grand Slam de la temporada, ya comienza a tomar forma. Es que este jueves se realizó el sorteo del cuadro principal, por lo que los dos chilenos que de momento están asegurados en el main draw, como son Nicolás Jarry (103° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (126°) conocieron a los rivales que tendrán en sus estrenos en el major neoyorquino.

Y el sorteo fue durísimo para los nacionales, porque ambos tendrán que enfrentar a cabezas de serie de entrada en el certamen de Flushing Meadows.

El más complejo fue para "Jano", pues el zurdo desafiará al número tres del planeta, el alemán Alexander Zverev. Esta será la segunda vez que el criollo se mida ante el germano, tras caer el año pasado en las semifinales del Masters 1000 de Roma, en arcilla.

Si bien "Sascha" no viene en buen momento, sigue siendo un jugador peligroso y alcanzó semis en los recientes Masters 1000 de Toronto y Cincinnati. Además, fue finalista en el US Open en 2020.

En tanto, Jarry enfrentará al checo Jakub Mensik, 16 del orbe, quien vive su mejor campaña y este año ganó en Miami su primer título Masters 1000 y derrotando en la final nada menos que a Novak Djokovic. Será el primer duelo entre el "Príncipe" y el europeo.

Consignar que en el cuadro principal del US Open se podría sumar un tercer chileno como es Cristian Garin (127°), quien se encuentra en la segunda ronda de la qualy. Para ingresar al main draw, "Gago" debe ganar este jueves su postergado partido ante el argentino Marco Trungelliti (183°) y un cotejo más.

