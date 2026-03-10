Jarry y Barrios abren la acción chilena en Punta Cana con duros estrenos

Los tenistas nacionales Nicolás Jarry (154° del ranking ATP) y Tomás Barrios (115°) debutarán este martes en el Challenger de Punta Cana, en República Dominicana, certamen que también contará con la presencia de Cristian Garin (90°).

El primero en salir a escena será el "Príncipe", quien enfrentará al australiano Adam Walton (91°), octavo sembrado del torneo, en el segundo turno de la cancha principal, es decir, no antes de las 16:30.

En caso de ganar, además de romper su racha de once derrotas consecutivas, el nieto de Jaime Fillol se instalaría en segunda ronda, donde su rival saldría del cruce entre el taiwanés Tseng Chun-hsin (144°) y un jugador proveniente de la qualy.

"Tomi", en tanto, fue agendado para medirse con el belga Raphael Collignon (77°) -quinto favorito del certamen caribeño- en la tercera tanda de la cancha dos, por lo que el duelo no iniciará antes de las 18:30 horas.

En unos hipotéticos octavos de final, el chillanejo desafiaría al vencedor del choque entre el australiano Tristan Schoolkate (118°) y un contrincante de la fase clasificatoria.

